Giudice Sportivo: due giornate di squalifica e 5mila euro di multa ad Allegri

Ieri allo Stadio Olimpico la Juventus ha vinto la Coppa Italia battendo per 1-0 in finale l'Atalanta. Nel finale, però, si è scatenato il tecnico bianconero Massimiliano Allegri contro le decisioni arbitrali e oggi è arrivato anche il comunicato del Giudice Sportivo in merito.

Il Giudice Sportivo Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte: per Allegri due giornata di squalifica e una multa di 5mila euro "perché, al 50° del secondo tempo, si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del Direttore di gara". (legaseriea.it) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE