Coppa Italia, Atalanta-Juventus 0-1: Vlahovic regala il titolo ai bianconeri. Furia Allegri nel finale: "Dov'è Rocchi?" (VIDEO)

La Juventus ha vinto la Coppa Italia. AI bianconeri allenati da Max Allegri la finale, decisivo il gol segnato da Dusan Vlahovic nel corso del primo tempo, dopo appena 4' di gioco. Prestazione maiuscola da parte dell'attaccante serbo, protagonista fin quando è rimasto in campo, anche per un gol annullato per fuorigioco. Nel finale di gara è arrivato un cartellino rosso per il tecnico bianconero che poi è diventato una furia: via giacca e cravatta prima di urlare verso gli spalti "dov'è Rocchi?", cercando con lo sguardo il designatore arbitrale.