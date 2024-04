Coppa Italia, Lazio-Juventus 2-1: Milik salva Allegri all'83', bianconeri in finale nonostante la sconfitta

Rimonta sfiorata per la Lazio. Gli uomini di Tudor battono 2-1 la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, ma ad accedere alla finale sono i bianconeri grazie alla vittoria per 2-0 nel match d'andata. I biancocelesti spaventano la Vecchia Signora con Castellanos, il quale mette a segno una doppietta e ristabilisce momentaneamente la parità nel computo totale, ma all'81' arriva la mossa che cambia la partita: Allegri manda in campo Milik e due minuti più tardi il polacco sigla il gol qualificazione e spedisce la Juventus in finale nonostante la sconfitta per 2-1. Ora i bianconeri attendono di conoscere l'altra finalista: domani Atalanta-Fiorentina, con la Viola in vantaggio per 1-0 dopo la sfida d'andata.