Coppa Italia, battuta la Fiorentina 4-1: Atalanta in finale contro la Juventus

L'Atalanta in finale di Coppa Italia contro la Juventus il 15 maggio allo Stadio Olimpico. Dopo la vittoria per 1-0 della Fiorentina nella semifinale d'andata, nella gara di ritorno al Gewiss Stadium l'Atalanta batte i viola per 4-1 qualificandosi per la finale. In avvio i nerazzurri passano in vantaggio con Koopmeiners, nella ripresa al 53' la Fiorentina resta in 10 dopo l'espulsione di Milenkovic e al 68' Martinez Quarta ristabilisce l'equilibrio. Ma al 75' un gran gol di Scamacca porta di nuovo avanti i padroni di casa che, in pieno recupero, firmano il 3-1 con Lookman e il poker con Pasalic.