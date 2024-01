Supercoppa, trionfo Inter: 1-0 al Napoli, decide Lautaro Martinez

Trionfo Inter in Supercoppa Italiana per la terza volta consecutiva: in Arabia Saudita i nerazzurri battono 1-0 il Napoli nell'ultimo atto della competizione. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, al 60' la squadra di Walter Mazzarri resta in 10 per l'espulsione, per somma di ammonizioni, di Simeone. Solo nel recupero, al 91', la gara si sblocca: decisiva la rete di Lautaro Martinez, su assist di Pavard, per regalare nuovamente la coppa all'Inter.