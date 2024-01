In Arabia Saudita, a Riad, va in scena la Final Four per assegnare la Supercoppa italiana. In serata il Napoli ha affrontato la Fiorentina nella prima semifinale vincendo per 3-0: al 22' Simeone sblocca la gara portando gli azzurri in vantaggio, poi nel finale del primo tempo Ikoné fallisce dal dischetto l'occasione per il pareggio. Nella ripresa una doppietta di Zerbin, tra l'84' e l'86', chiude il match. La squadra di Mazzarri sfiderà in finale la vincente di Inter-Lazio.