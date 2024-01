Supercoppa, Inter-Lazio 3-0: nerazzurri in finale contro il Napoli

E' andata in scena questa sera a Riyad la seconda parte della Final Four per la Supercoppa italiana. L'Inter di Simone Inzaghi alle 20.00 ha sfidato la Lazio di Maurizio Sarri imponendosi per 3-0. Al minuto 17' sblocca la sfida Marcus Thuram su assist di Federico Dimarco. Al 48' viene assegnato un rigore ai nerazzurri per un contatto in area tra Pedro e Lautaro, inizialmente non assegnato ma poi richiamato dal Var. Molte le occasioni per l'Inter fino al gol del 3-0 firmato Davide Frattesi. I ragazzi di Inzaghi lunedì' se la vedranno con il Napoli di Walter Mazzarri.