Roma-Cremonese, Stroppa: "Nel secondo tempo hanno messo in campo gli assi, peccato per il finale"

Al termine del match contro la Roma, ha parlato il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa. Le sue parole:

STROPPA A MEDIASET

La Cremonese ha pagato l’ingresso dei giocatori di qualità della Roma.

“Ci sta. In occasione del gol di Lukaku abbiamo sbagliato, nel secondo tempo la Roma ha messo gli assi. Peccato perdere nel finale, ma i miei ragazzi hanno giocato molto bene. Ho visto una squadra molto forte, siamo stati molto vicino all’impresa”.

Si è vista la sua idea di calcio.

“Non ho visto la solita Cremonese, sappiamo fare molto meglio nel dominio del pallone. Le occasioni migliori della Roma sono state regalate da noi. Peccato perdere nel finale, siamo stati molto vicini all’impresa”.

È un peccato aver buttato via partite come queste.

“Dispiace sicuramente per il rigore. Bisogna migliorare alcuni aspetti, anche contro il Palermo abbiamo sbagliato. C’è da lavorare, vogliamo rimanere nelle zone alte del campionato. I numeri possono essere migliorabili”.

STROPPA IN CONFERENZA STAMPA

La prestazione è stata molto positiva, anche in crescendo.

“Il risultato non ci soddisfa per come si era messa la partita. La squadra ha iniziato a giocare dopo aver fatto gol, prima ha sbagliato molto. Abbiamo avuto un approccio soft, potevamo fare meglio però devo dire che nella totalità della prestazione è una prestazione di livello, è chiaro che avevamo di fronte una squadra fortissima, non dimentico che il gol di Lukaku è arrivato da un errore nostro, peccato”.

Come vuole commentare il rigore?

“Non l’ho rivisto e non saprei come commentarlo. Qualcuno mi dice che c’era, altri che poteva esserci”.

Zanimacchia, Tuia e Tsadjout hanno giocato bene.

“Tsadjout molto bene, ha lavorato da solo e tenuto in apprensione la difesa della Roma, calcolando che veniva da un infortunio si è mosso molto bene. Zanimacchia ha sbagliato tecnicamente, ma avanti ha fatto bene. Ha sbagliato tanti passaggi, deve migliorare nella consapevolezza nel voler migliorare. Peccato per Tuia, questo cambio forzato non ci ha permesso di gestire al meglio la gara, fin lì stava facendo bene”.

Lochoshvili non trova più spazio?

“Deve migliorare in tanti aspetti, sull’aspetto della gestione della palla, vedo meglio altri giocatori e faccio le scelte che reputo migliori per la squadra”.

Quali sono le indicazioni che porta a casa?

“Abbiamo quattro giorni di vacanza e riprenderemo lunedì, sarà una settimana lunga perché giocheremo domenica prossima. Mi porto a casa cose positive e cose negative, potevamo gestire meglio la palla dal punto di vista tecnico. Potevamo fare sicuramente meglio individualmente, però venire qua a Roma e fare un certo tipo di partita è una soddisfazione”.