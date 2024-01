Mourinho contro Massimo Mauro: “Bisogna avere rispetto per le nostre difficoltà”

È un Mourinho polemico quello che si è presentato al termine della sfida di Coppa Italia vinta contro la Cremonese. Nel mirino del tecnico l'opinionista di Mediaset Massimo Mauro. Queste le parole dello Special One: "Abbiamo fatto abbastanza per non soffrire tanto. Bisogna avere rispetto per le nostre difficoltà e per quello che diamo in campo. Per un ex giocatore non rispettare la gente che ha mangiato nello stesso piatto è una brutta cosa. Ci vuole rispetto per le nostre possibilità”. Il riferimento è alle parole che Massimo Mauro pronunciò dopo la vittoria contro il Napoli, criticando l'atteggiamento della squadra giallorossa: “Il comportamento dei giocatori è stato discutibile, è stata una partita difficilissima per l’arbitro che lo giustifico. Ho visto una partita piena di falli e risse, antisportiva e penso che sia stata una strategia precisa della squadra di Mourinho. Questo è ancora più grave perché va contro lo spirito del calcio”. Parole che non sono andate giù allo Special One.