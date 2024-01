Sarri sorprende tutti. Il forfait di Provedel per febbre era nell'aria e da qualche ora era già notizia, ma il tecnico biancoceleste ha deciso di sorprendere tutti schierando dal 1' Christos Mandas, il terzo portiere, e non Sepe, come da probabili formazioni. Recupera invece soltanto per la panchina Luis Alberto, a differenza di Zaccagni schierato dal 1'.