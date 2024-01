Lazio-Roma: la moviola. Huijsen colpisce Castellanos in area, Orsato assegna il penalty dopo il richiamo al monitor

Allo Stadio Olimpico va in scena Lazio-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. L’arbitro della partita è Orsato, il quale è affiancato dagli assistenti Imperiale e Rossi. Il IV uomo è Manganiello, mentre al VAR c’è Irrati. L’AVAR, invece, è Abbattista.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

99' - Cartellino rosso anche per Azmoun. Espulso Mancini dopo il fischio finale per proteste.

95' - Espulso Pedro al termine di una rissa.

50' - Castellanos anticipa Huijsen in area, ma Orsato non fischia il penalty. Termina l'azione e il VAR richiama l'arbitro, il quale, dopo un check molto veloce, cambia la decisione: rigore per la Lazio.