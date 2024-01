Lazio-Roma, i convocati di Sarri: presenti Provedel, Romagnoli, Luis Alberto, Zaccagni e Isaksen. Out Immobile (FOTO)

Oggi alle ore 18 andrà in scena il Derby della Capitale, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Roma e, anche se non solo al meglio dal punto di vista fisico, sono presenti Provedel, Luis Alberto, Romagnoli, Zaccagni e Isaksen. Assente, invece, Immobile.

Portieri: Mandas, Provedel, Sepe;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.