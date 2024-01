Lazio-Roma, problema fisico per Dybala: al suo posto entra Pellegrini

Poche emozioni nel Derby della Capitale valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il primo tempo si è concluso sul punteggio di 0-0, ma c'è un po' di apprensione per le condizioni fisiche di Paulo Dybala. Come raccontato dall'inviata dell'emittente televisiva, al termine della prima frazione di gioco la 'Joya' ha chiamato il medico e aveva un'espressione dubbiosa, quasi preoccupata. Da verificare le sue condizioni in vista della ripresa.

(Mediaset)

Come anticipato dalla giornalista, il problema fisico di Paulo Dybala è stato confermato: l'argentino è infatti stato sostituito all'intervallo e al suo posto è entrato Lorenzo Pellegrini, anche lui non al meglio per un problema alla schiena.