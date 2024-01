Lazio: Luis Alberto in gruppo

Dopo la vittoria in campionato con l'Udinese, anche la Lazio è tornata ad allenarsi questa mattina in vista del derby di Coppa Italia in programma mercoledì all'Olimpico: secondo il sito dedicato alle vicende di casa biancoceleste, oggi Luis Alberto è tornato a lavorare in gruppo svolgendo anche la partitella. Il centrocampista, reduce da un infortunio, a fine seduta ha anche svolto lavoro atletico a parte.

Lavoro di scarico per chi ha giocato dall'inizio con l'Udinese, assenti Isaksen e Zaccagni che saranno valutati per la sfida contro la Roma. Allenamento completo con i subentrati o con chi non è stato impiegato per Kamada.

(lalaziosiamonoi.it)

