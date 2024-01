Lazio, Lotito: "Il derby è un campionato nel campionato, la nostra supremazia è legata ai fatti" - Felipe Anderson: "Sappiamo cosa fare"

Claudio Lotito e Felipe Anderson, rispettivamente presidente e attaccante della Lazio, hanno parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del derby, valido per i quarti di finale di Coppa Italia e in programma domani alle ore 18. Ecco le loro dichiarazioni.

LOTITO A LAZIO STYLE CHANNEL

"Il derby è un campionato nel campionato. La supremazia non è solo legata alla storia, bensì ai fatti, ai risultati. E' un appuntamento importante in cui i nostri tifosi devono essere il nostro dodicesimo uomo in campo. Dobbiamo credere nella forza di un gruppo forte tecnicamente e di collettivo ma che deve trovare corrispondenza sul campo e solo con i nostri tifosi il singolo potrà mettere a disposizione della squadra il proprio valore e dare gioia ai tifosi. Dal 2024 vorrei che la squadra mantenesse il profilo delle ultime partite, di gruppo determinazione, voglia di raggiungere gli obiettivi e raggiungere un gruppo unico con i tifosi per creare un corpo unico, così da regalare i risultati ai tifosi. Non saranno solo aspettative, ma anche fatti. Daremo tutto per essere punto di riferimento di questa città, ancora".

FELIPE ANDERSON A LAZIO STYLE CHANNEL

"Il derby è sempre una partita sentita fin dai giorni prima, sapevamo che c'era questa possibilità. A ogni calciatore piace giocare questa sfida, piena di nervosismo e tensione. Noi siamo abituati a giocarla, ma sarà una sfida difficile, delicata. Noi dovremmo giocare con il cuore e provarla a vincere. Queste gare si decidono nei dettagli, sono molto studiate. Sappiamo quello che ci chiede il mister, quello che dobbiamo fare. L'obiettivo è entrare in campo con la testa giusta e provarla a vincere. Il derby che ricordo di più? Il primo è indimenticabile, ma quello vinto 1-0 l'anno scorso, in cui ho segnato, sarà sempre speciale per me".