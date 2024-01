Lazio, Isaksen: "Il derby ci ha dato consapevolezza" - Provedel: "Ha tolto tante energie, ma ne ha restituite altrettante per il risultato ottenuto"

Gustav Isaksen e Ivan Provedel, rispettivamente esterno offensivo e portiere della Lazio. hanno rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita di campionato contro il Lecce e tra i vari temi trattati sono tornati a parlare del derby. Ecco le loro parole.

ISAKSEN AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Cosa ha lasciato la vittoria nel derby e la qualificazione in semifinale di Coppa Italia?

“Ci ha dato grande consapevolezza, eravamo molto felici a fine partita. La vittoria contro la Roma rappresenta per noi una spinta ulteriore. E’ stata una notte bellissima, ma adesso dobbiamo andare avanti e pensare alla gara contro il Lecce”.

(sslazio.it)

VAI ALL'INTERVISTA COMPLETA

PROVEDEL A SKY SPORT

“Il derby ha tolto tante energie, ma restituisce tanto per quello fatto in campo e per il risultato ottenuto. Dobbiamo sfruttare gare come quelle contro la Roma non per dire che siamo stanchi, ma per proseguire nel nostro cammino”.