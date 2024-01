Lazio, febbre per Provedel: in dubbio per il derby. A rischio anche Zaccagni e Isaksen

Preoccupazione in casa Lazio per le condizioni fisiche di alcuni calciatori a poco più di 24 ore dal calcio d'inizio del derby, in programma domani alle ore 18 e valido per i quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti svolgeranno un doppio allenamento nella giornata odierna e alla seduta mattutina non hanno preso parte Provedel, Zaccagni e Isaksen. Per il portiere si tratta di un attacco influenzale, mentre i due esterni hanno rimediato rispettivamente un problema alla caviglia e al ginocchio.