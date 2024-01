FOTO - Roma-Cremonese, lo striscione della Tevere: "Nuovo anno, solite tradizioni"

Esordio stagionale in Coppa Italia per la Roma, anche quest'anno attesa dalla Cremonese. I giallorossi hanno l'obiettivo di accedere ai quarti di finale e affrontare la Lazio. Prima della sfida, dalla tribuna Tevere è apparso uno striscione, firmato ASR Tevere, con scritto: "Nuovo anno, solite tradizioni. Avanti Roma per future soddisfazioni"