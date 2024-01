FOTO e VIDEO - Lazio-Roma, la coreografia della Sud: "AS Roma la scelta di un popolo"

All'Olimpico va in scena il derby di Coppa Italia, valido per i quarti di finale della competizione. Poco prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, la Curva Sud ha mostrato la coreografia per l'occasione: "AS Roma la scelta di un popolo" è lo striscione esposto nel settore caldo del tifo giallorosso, accompagnato da un'immagine di una storica formazione del club.