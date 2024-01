FOTO - Lazio-Roma 1-0

Ko Roma: nel derby dei quarti di finale di Coppa Italia la Lazio vince 1-0 e accede alle semifinali della competizione. Dopo un primo tempo di tensione e con zero occasioni, in cui la Roma perde anche Dybala che non rientra in campo dopo l'intervallo, la partita si sblocca nella ripresa con la rete dal dischetto di Zaccagni. Mourinho manda in campo, oltre a Pellegrini, anche Azmoun, El Shaarawy e Belotti per aumentare il potenziale offensivo ma la Roma non trova il pareggio. Finale nervoso, poi, con le espulsioni di Pedro, Azmoun e Mancini dopo il triplice fischio di Orsato. Gli scatti del match: