Cremonese, Stroppa: "Il rigore contro la Roma? Se a parti inverse non l'avessero fischiato mi sarei arrabbiato"

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Cosenza e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla partita di Coppa Italia contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

Ha rivisto l’azione del rigore concesso alla Roma in Coppa? Cosa ne pensa?

«Dico che, a parti invertite, se non l’avessero fischiato a mio favore mi sarei arrabbiato. Potevamo gestire diversamente quella situazione».

La gara di Roma ha aiutato a mantenere il ritmo in vista della ripresa?

«Lo scopriremo domani. Sicuramente ci ha fatto bene perché ha evidenziato limiti, difetti, pregi e qualità. Abbiamo portato a casa qualcosa da quella bellissima esperienza, mi sarebbe piaciuto andare avanti per confrontarci con realtà di categorie superiore e mettere nuovamente sul tavolo i nostri pregi e difetti. Però è andata così e la prendiamo come rodaggio derivante da una partita vera».