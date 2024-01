Cremonese, i convocati di Stroppa: out Sarr, Buonaiuto, Majer e Pickel. Presente Afena-Gyan (COMUNICATO e FOTO)

Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Cremonese, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Giovanni Stroppa, tecnico dei grigiorossi, ha convocato 25 giocatori, ma nella lista non figurano Sarr, Buonaiuto, Majer e Pickel. Presenti gli ex Roma Afena-Gyan e Rocchetti, cresciuto nel settore giovanile giallorosso.

La lista completa dei convocati

PORTIERI

12 Brahja, 21 Saro, 22 Jungdal

DIFENSORI

5 Ravanelli, 13 Tuia, 15 Bianchetti, 17 Sernicola, 18 Ghiglione, 26 Antov, 31 Rocchetti, 33 Quagliata, 44 Lochoshvili

CENTROCAMPISTI

8 Collocolo, 14 Valzania, 19 Castagnetti, 32 Abrego, 37 Majer

ATTACCANTI

7 Sekulov, 9 Ciofani, 11 Afena-Gyan, 20 Vazquez, 74 Tsadjout, 77 Okereke, 90 Coda, 98 Zanimacchia

(uscremonese.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE