Sarà la Juventus ad affrontare la Lazio in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Allegri ha avuto la meglio sul Frosinone nella gara di questa sera, valevole per i quarti di finale. Vittoria facile per la Juventus contro i ragazzi di Eusebio Di Francesco: in gol Milik, tripletta per il polacco, e Yildiz.