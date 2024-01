Coppa Italia, Atalanta-Sassuolo 3-1: bergamaschi ai quarti di finale

Vince con facilità e vola ai quarti di finale della Coppa Italia l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi affrontavano il Sassuolo, ma in realtà non c'è mai stata gara, come dimostra il risultato finale di 3-1: l'Atalanta è passata in vantaggio al 24' con il primo gol di giornata di De Ketelaere, che poi a metà secondo tempo ha trovato la doppietta. Poco dopo è arrivata la firma di Miranchuk, con il gol del 3-0. La rete della bandiera per i neroverdi lo ha segnato Boloca al 95'.