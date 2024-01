Aouar e l'amore per la Roma: il centrocampista segue il match contro la Cremonese sul telefono dopo l'allenamento con l'Algeria (FOTO)

Houssem Aouar è attualmente impegnato con la nazionale algerina per la Coppa d'Africa, ma, nonostante sia fisicamente lontano, il suo cuore è ancora nella Capitale. Come svelato da alcune foto condivise su Twitter, una volta terminata la seduta di allenamento con l'Algeria, il centrocampista ha subito acceso il suo telefono e ha seguito in diretta la partita tra Roma e Cremonese, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e vinta per 2-1 dai giallorossi.

After the end. The training session for the national team, Houssem Aouar, follows the match between his team Roma on the phone screen.

