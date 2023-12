Ufficiale: la Supercoppa Italiana si disputerà a Riyadh dal 18 al 22 gennaio

Ora è ufficiale: la Supercoppa Italiana si disputerà in Arabia Saudita a Riyadh. Le semifinali si giocheranno il 18 e il 19 gennaio e la finale si giocherà il 22. È arrivato l'annuncio del presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, che ha parlato in conferenza stampa: "Sarà giocata nelle date comunicate, in Arabia Saudita a Riyadh. Il 18 e il 19 gennaio si disputeranno le semifinali, il 22 invece la finale. Lo stadio sarà lo stesso per tutte e tre le partite, quello dell’Al Nassr sede anche della Supercoppa spagnola".