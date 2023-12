Napoli-Frosinone, i convocati di Mazzarri: out Anguissa, Elmas e Zielinski (COMUNICATO)

Oggi alle ore 21 andrà in scena Napoli-Frosinone, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Walter Mazzarri, tecnico dei partenopei, dovrà fare a meno di alcuni pezzi pregiati della rosa infatti Anguissa, Zielinski ed Elmas non sono stati convocati per problemi fisici. Assente anche Olivera, il quale è ai box da quasi un mese. Osserva interessata la Roma, prossimo avversario del Napoli: la partita tra i giallorossi e gli azzurri, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, andrà in scena sabato sera allo Stadio Olimpico.

La lista completa dei convocati

CONTINI Nikita

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

ZANOLI Alessandro

JUAN JESUS

D’AVINO Luigi

NATAN Bernardo De Souza

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

MARIO RUI

CAJUSTE Jens

DEMME Diego

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

RUSSO Lorenzo

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio

OSIMHEN Victor

(sscnapoli.it)

VAI ALL'ELENCO DEI CONVOCATI