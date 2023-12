Lazio, Pellegrini: "In caso di derby ai quarti sarà più stimolante"

MEDIASET - Con la vittoria per 1-0 contro il Genoa allo Stadio Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Roma-Cremonese, in programma il 3 gennaio. Dopo la sfida il difensore biancoceleste, ed ex giallorosso, Luca Pellegrini ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva anche della possibilità del derby ai quarti: "Il possibile derby aggiunge fascino a questo incrocio? Sicuramente. È un quarto di finale, è già importante così e il fatto che possa essere un derby lo rende ancora più stimolante. Vediamo".