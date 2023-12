Lazio, Marusic: "Il possibile derby ai quarti di Coppa Italia ci dà una spinta in più" (VIDEO)

SPORT MEDIASET - Adam Marusic, difensore della Lazio, ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa. Tra i vari temi trattati, il calciatore montenegrino si è soffermato sul possibile derby nei quarti. Ecco le sue parole: "Sicuramente ci dà una spinta in più. È una partita molto particolare. È importante per i tifosi, per noi e per la società. Vogliamo passare questo turno e giocare il derby".

VAI AL VIDEO