Lazio, lesione all’adduttore della coscia sinistra per Luis Alberto: out nell'eventuale derby nei quarti di Coppa Italia

Tegola per Maurizio Sarri. Luis Alberto, infortunatosi al 25' di Empoli-Lazio, dovrà rimanere ai box per almeno 20 giorni a causa di una lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra. Il centrocampista biancoceleste quindi salterebbe l'eventuale Derby della Capitale nei quarti di finale di Coppa Italia (data e orario da definire). Ecco il report medico fornito dalla Lazio sulle condizioni dello spagnolo: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l'Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

