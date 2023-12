Fiorentina, Italiano: "Il recupero delle energie è un problema, ma sia i titolari sia le riserve dovranno dare il massimo contro il Parma"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Parma, valida per gli ottavi di Coppa Italia e in programma domani alle ore 21. Tra i vari temi trattati, il tecnico della Viola si è soffermato sulla possibilità di fare turnover in vista della partita di domenica contro la Roma. Ecco le sue parole.

Farà qualche rotazione?

"Abbiamo giocato giovedì in coppa, poi di nuovo domenica e ora mercoledì. I giorni per prepararla non sono tanti. Il recupero delle energie a livello psicofisico quando ci sono questi incontri ravvicinati può essere l'unico problema però siamo abituati e abbiamo capito come riuscire a recuperare le energie. Vediamo poi domani se troviamo il giusto modo per mettere in difficoltà il Parma. I primi undici devono cercare di dare il massimo, poi abbiamo gente che può subentrare a gara in corso ed incidere".

