Fiorentina, Italiano: "Contro la Roma sarà difficile. Spero di recuperare Ikoné e Gonzalez"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti al termine della sfida contro il Parma, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e vinta dalla Viola ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Ecco le parole del tecnico dei toscani, il quale si è soffermato anche sulla partita contro la Roma, in programma domenica sera.

ITALIANO A SPORT MEDIASET

La reazione la fa ben sperare?

"Non è semplice preparare partite in poco tempo e recuperare energie fisiche. Oggi abbiamo perso Ikoné per influenza, Nico era acciaccato: tutte queste partite non ti permettono di recuperare, ma la reazione dimostra che questa squadra ha anima e voleva passare il turno".

ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA

Come stanno gli infortunati?

"Kouame è entrato ma aveva un ginocchio dolente, Ikoné febbre, Gonzalez risentimento muscolare. Mi auguro di recuperarli per Roma, sarà una partita difficile".