Cremonese, intervento chirurgico riuscito per Buonaiuto: out contro la Roma (COMUNICATO)

La Roma comincerà il prossimo 2024 il 3 gennaio con la sfida allo stadio Olimpico contro la Cremonese, valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Tra le fila dei grigiorossi però non ci sarà Cristian Buonaiuto, che da poco ha svolto con successo un intervento chirurgico per la lesione dell'adduttore. Questo il comunicato del club: "Nelle scorse ore Cristian Buonaiuto è stato sottoposto ad intervento chirurgico per lesione dell’adduttore di destra. L’intervento eseguito dal professor Francesco Benazzo e dalla sua equipe presso la Poliambulanza di Brescia è perfettamente riuscito. Il calciatore osserverà un primo periodo di riposo assoluto per poi iniziare l’iter riabilitativo".

(uscremonese.it)

