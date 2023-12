Coppa Italia, Lazio ai quarti: battuto il Genoa 1-0. Possibile derby con la Roma

Allo Stadio Olimpico la Lazio batte il Genoa e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Basta una rete alla squadra di Maurizio Sarri per superare i rossoblù di Gilardino: decide il gol di Guendouzi al 5° minuto di gioco. Dunque, ai quarti sarà possibile derby: la Roma, infatti, mercoledì 3 gennaio alle 21.00 affronterà in casa la Cremonese agli ottavi e, in caso di qualificazione al prossimo turno, sfiderà proprio i biancocelesti.