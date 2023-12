Coppa Italia: gaffe Lazio nel comunicato sui biglietti dei quarti in vendita poi rimosso. Ipotesi rimborso con gift card

Nella serata odierna la Lazio ha annunciato la vendita dei biglietti per i quarti di finale di Coppa Italia senza però conoscere il proprio avversario infatti la sfida tra Roma e Cremonese, valida per gli ottavi di finale, andrà in scena il 3 gennaio. La prelazione, inizialmente riservata agli abbonati campionato, inizierebbe a partire dalla giornata di domani, mentre la vendita libera il 29 dicembre. Inoltre, in caso di acquisto dei biglietti anticipato e di successivo passaggio del turno della Cremonese contro la Roma, i tifosi riceveranno via mail una gift card 'come rimborso' valevole per 12 mesi da poter spendere presso uno degli store della Lazio. Poco dopo l'annuncio però la società biancoceleste ha rimosso il comunicato riguardante la vendita dei biglietti.

