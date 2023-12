Coppa Italia, Fiorentina- Parma 6-3 dcr: viola ai quarti. Tribuna per Nico Gonzalez

Prosegue il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Al Franchi la Fiorentina, prossima avversaria della Roma in campionato, batte il Parma solo dopo i calci di rigore e si qualifica ai quarti della competizione: termina complessivamente 6-3 (2-2 dopo i supplementari), con gli errori di Dennis Man e Camara dal dischetto per gli ospiti.

Cambi per il tecnico viola, Vincenzo Italiano, anche per gestire il doppio impegno: Christensen in porta, difesa composta da Kayode, Milenkovic, Mina e Parisi, a centrocampo spazio a Maxime Lopez e Mandragora con Brekalo, Barak e Sottil a supporto di Nzola. L'avvio del Parma è devastante: la squadra di Fabio Pecchia si porta meritatamente in vantaggio al 21' con un grande gol di Bernabé e due minuti dopo Bonny sigla il raddoppio. Nella ripresa Italiano manda in campo anche Ranieri, Biraghi, Arthur e Infantino, poi Beltran e ai supplementari anche Kouamé: la Fiorentina, nel finale, all'83' accorcia le distanze con Nzola e all'89' trova il pareggio grazie alla rete dal dischetto di Sottil.

Dopo 90' e i tempi supplementari, la formazione di casa supera gli ospiti ai rigori: decisivi gli errori dagli 11 metri di Dennis Man e Camara, mentre per i viola a segno Biraghi, Kouamé, Milenkovic e Beltran.

Riposo, invece, per Nico Gonzalez: l'argentino non è stato convocato e ha assistito alla sfida dalla tribuna.