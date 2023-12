Coppa Italia, crolla il Napoli: il Frosinone vince 4-0 e si qualifica ai quarti

Crollo Napoli allo Stadio Maradona: la squadra di Mazzarri perde per mano del Frosinone negli ottavi di finale di Coppa Italia e viene, dunque, eliminata dalla competizione. Termina 4-0 per la formazione di Eusebio Di Francesco che conquista i quarti di finale, dove sfiderà la vincente di Juventus-Salernitana.

Mazzarri opta per qualche cambio anche in vista della sfida di campionato contro la Roma in programma sabato all'Olimpico e schiera Gollini in porta, Zanoli, Ostigard, Natan e Mario Rui in difesa, Cajuste, Demme e Gaetano a centrocampo con il tridente offensivo composto da Lindstrom, Simeone e Raspadori. Nel secondo tempo il tecnico azzurro manda in campo anche Di Lorenzo e Lobotka, intorno alla mezz'ora di gioco è il turno di Kvaratskhelia e Osimhen, poi dal 73' Mazzarri concede spazio anche a Politano.

Dopo un gol annullato con l'ausilio del Var a Simeone nel finale di primo tempo, nella ripresa il Frosinone passa in vantaggio al 65' con la rete di testa di Barrenechea, cinque minuti dopo Caso firma il raddoppio. Nel finale prima Cheddira su calcio di rigore e poi Harroui chiudono il match sul 4-0.