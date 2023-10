Diritti tv, Coppa Italia e Supercoppa assegnate a Mediaset fino al 2027 (COMUNICATO)

I diritti tv della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana restano a Mediaset anche per il triennio 2024-2027. Grazie a questo accordo, la Lega Serie A incasserà 58 milioni di euro a stagione. Ecco la nota ufficiale: "La Lega Nazionale Professionisti Serie A, con riferimento all’Invito a presentare Offerte per i Diritti Audiovisivi Coppa Italia e Supercoppa Italiana per il Territorio Italiano per le Stagioni 2024/25, 2025/26, 2026/27 procedura riservata a Operatori della comunicazione, pubblicato in data 27 giugno 2023 comunica che l’Assemblea riunitasi in data 30 ottobre 2023 ha deliberato l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi del Pacchetto Dirette Audiovisive Coppa Italia e Supercoppa Italiana alla società Reti Televisive Italiane S.p.A.".

(legaseria.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE