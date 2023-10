Coppa Italia, battuto il Cittadella ai supplementari: sarà Roma-Cremonese agli ottavi

Sarà la Cremonese l'avversaria della Roma agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Giovanni Stroppa batte il Cittadella nei sedicesimi e si qualifica al prossimo turno: termina 2-1 dopo i tempi supplementari. Al 48' Bertolacci porta in vantaggio la Cremonese, ma il Cittadella - in 10 dal 53' per l'espulsione di Frare - agguanta il pareggio nel finale, all'83', grazie ad una rete di Vita. Allo scadere dei supplementari, al 121', Coda sigla il 2-1 che vale il passaggio del turno.

C'è anche da segnalare l'espulsione nel corso del secondo tempo supplementare del tecnico Stroppa.