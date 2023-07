Coppa Italia, ufficiale il tabellone per la stagione 2023/24: possibile derby Roma-Lazio ai quarti di finale (FOTO e COMUNICATO)

La Lega Serie A ha comunicato il tabellone ufficiale per la Coppa Italia 2023/24 e le date dei primi turni della competizione: si inizierà il 5 agosto con Catanzaro-Foggia, mentre Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma sono già qualificate agli ottavi di finale. I giallorossi (come confermato dalla Lega Serie A con un post su Twitter), giocheranno contro la vincente di Empoli-Cittadella e Cremonese-Crotone, con la possibilità di un derby contro la Lazio ai quarti di finale se i biancocelesti dovessero superare la vincente tra Monza-Reggiana/Pescara e Genoa-Modena. La finale sarà a Roma il 15 maggio 2024.

