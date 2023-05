Coppa Italia, Fiorentina-Inter 1-2: nono successo per i nerazzurri, raggiunta la Roma

Nella splendida cornice di pubblico dello Stadio Olimpico l'Inter batte 1-2 in rimonta la Fiorentina nella finale di Coppa Italia, vincendo il titolo per la nona volta nella sua storia e agguantando la Roma al secondo posto nell'albo d'oro della competizione. La partita si fa subito in salita per i nerazzurri, con il gol di Nico Gonzalez dopo soli 3 minuti che coglie impreparata la difesa e porta in vantaggio gli uomini di Italiano. L'Inter si spinge in avanti alla ricerca del gol del pareggio che arriva al 29' con Lautaro Martinez, che sfrutta un passaggio preciso di Calhanoglu per battere Terracciano con un destro preciso. Al 37' l'argentino trova anche la gioia della doppietta personale con un tiro al volo ravvicinato su un altro cross dalla destra di Barella. Nella ripresa la Fiorentina prova il tutto per tutto per rimettere in piedi la partita, con Jovic, Cabral e Bonaventura che mettono in seria difficoltà il portiere Handanovic. Il risultato però non cambia e l'Inter di Simone Inzaghi vince il quarto trofeo nazionale consecutivo, dopo la Supercoppa a gennaio contro il Milan e i due successi della passata stagione.