Juventus, cori razzisti contro Lukaku: sospesa la chiusura del settore ‘Tribuna Sud primo anello’ (COMUNICATO)

La Juventus potrà riempire il proprio stadio in vista della gara contro il Napoli, valida per la trentunesima giornata di Serie A e in programma il 23 aprile alle ore 20:45. La FIGC ha accolto il ricorso della società bianconera in seguito alla decisione del Giudice Sportivo di chiudere la ‘Tribuna Sud primo anello’ dello Juventus Stadium per un turno a causa dei cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku durante l'andata della semifinale di Coppa Italia. Ecco la nota ufficiale: "La prima sezione della Corte Sportiva d’Appello ha sospeso la chiusura del settore ‘Tribuna Sud primo anello’ dello Juventus Stadium, rimettendo la cognizione del reclamo della Juventus alle Sezioni Unite.

La sanzione era stata inflitta dal Giudice Sportivo per via dei “cori insultanti e le grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Romelu Lukaku” provenienti dalla maggioranza dei tifosi bianconeri che occupavano il settore ‘Tribuna Sud primo anello’ in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia con l’Inter dello scorso 4 aprile".

(figc.it)

