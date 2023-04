Dopo le polemiche e la zuffa con cui si era conclusa l'andata, anche il ritorno tra Inter e Juventus si è chiuso con temperature piuttosto alte. "Siete delle merde ma tanto arrivate sesti", riporta il quotidiano sportivo, è lo sfogo di Massimiliano Allegri nel tunnel indirizzato a Marotta e Baccin dell'Inter. Prima di arrivare negli spogliatoi della sua squadra e continuare: "Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions".

(gasport)