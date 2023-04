Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese 0-0: la Viola gestisce lo 0-2 dell'andata e vola in finale contro l'Inter

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze è andato in scena il match tra Fiorentina e Cremonese, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. La partita odierna è terminata con il punteggio di 0-0, ma in virtù del risultato dell'andata (0-2 per la Viola grazie alle reti di Cabral e Gonzalez) i toscani hanno conquistato l'accesso alla finale. L'ultimo atto della competizione si giocherà mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma e vedrà affrontarsi la Fiorentina di Italiano e l'Inter di Inzaghi.