Coppa Italia, Cremonese-Fiorentina 0-2: i viola vincono allo Zini e giocheranno il ritorno in casa con due gol di vantaggio

La Fiorentina vince 2-0 in casa della Cremonese e si porta a casa il primo atto delle semifinali di Coppa Italia. Decisive le reti di Arthur Cabral al 20' e di Nico Gonzalez, su calcio di rigore, al 75'. Ora la squadra di Vincenzo Italiano potrĂ giocare la partita di ritorno, in programma il prossimo 27 aprile allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, con due gol di vantaggio. Se dovesse riuscire a difenderli, affronterebbe in finale la vincente della doppia sfida tra Juventus e Inter, che si giocheranno il secondo atto a San Siro ripartendo dal risultato di 1-1 maturato all'Allianz Stadium.