ROMA-CREMONESE: le probabili formazioni dei quotidiani. Belotti in vantaggio su Abraham, riposo per Smalling

Occasione ghiotta questa sera per la Roma, che contro la Cremonese si gioca la semifinale di Coppa Italia. Pochi cambi per Josè Mourinho, che in difesa lascia a riposo Chris Smalling per fare spazio al trio Mancini, Kumbulla e Ibanez. Sugli esterni confermati Celik e Zalewski, mentre in mezzo l'unica certezza è Cristante, con Bove, Tahirovic e Pellegrini che si giocano una maglia. Sulla trequarti spazio a Dybala ed El Shaarawy, il grande dubbio è in attacco, dove Belotti è favorito su Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Belotti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Tahirovic, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Belotti.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Belotti.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Belotti.

LEGGO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham