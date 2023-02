FOTO - Roma-Cremonese, Mourinho furioso: il tecnico va negli spogliatoi prima del 45'

La Roma si trova clamorosamente sotto per 0-1 contro la Cremonese al termine del primo tempo della gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi sono apparsi in grande difficoltà e hanno creato davvero pochissime chance. Ovviamente José Mourinho non è rimasto soddisfatto della prestazioni dei suoi e, al minuto 42, ha deciso di abbandonare la panchina, dirigendosi direttamente nello spogliatoio, insieme a due suoi collaboratori. A riportarlo è Mediaset.