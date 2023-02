FOTO - Roma-Cremonese 0-1 HT

Brutto primo tempo della Roma, che si trova sotto per 0-1 contro la Cremonese nel match valido per i quarti di Coppa Italia. I giallorossi sono apparsi molto confuso e non hanno prodotto occasioni, escluso il tiro di Tahirovic, mentre gli ospiti hanno occupato bene il campo. La svolta della partita è arrivata al minuto 28, quando Kumbulla ha perso un pallone sanguinosissimo sulla trequarti e ha permesso a Dessers di puntare la porta a campo aperto. Il centravanti si è presentato davanti a Rui Patricio ed è stato atterrato in area dal portiere. L'arbitro ha assegnato il rigore ed è stato lo stesso Dessers a trasformarlo, portando così in vantaggio i suoi. Questi i migliori scatti del primo tempo.