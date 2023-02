All'Allianz Stadium in scena i quarti di finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. I bianconeri battono la squadra di Maurizio Sarri per 1-0 e si qualificano in semifinale, dove affronteranno l'Inter di Simone Inzaghi. È decisivo il gol di Bremer che di testa batte Maximiano in uscita e firma la vittoria, che vale il passaggio del turno per la formazione di Allegri.