Coppa Italia, battuto il Torino 2-1: Fiorentina in semifinale

La Fiorentina vola in semifinale di Coppa Italia: al Franchi la squadra di Vincenzo Italiano si impone per 2-1 sul Torino nei quarti di finale della competizione. Al 65' sblocca la rete di Jovic per il vantaggio dei viola, che raddoppiano con Ikone al 90'. In pieno recupero Karamoh accorcia le distanze ma non basta ai granata. La Fiorentina in semifinale attende la vincente di Roma-Cremonese, in scena questa sera all'Olimpico.